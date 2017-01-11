События

11:42 11.01.2017

Песков не исключает обсуждения вопроса обмена пленными в ходе работы соответствующих структур Трехсторонней контактной группы

Обсуждение вопроса обмена пленными возможно в рамках работы соответствующих подразделений Трехсторонней контактной группы по Украине, и Москва будет способствовать повышению уровня доверия между Киевом и Донбассом для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Д.Пескова спросили о том, анализировала ли Москва недавно опубликованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки пленных "российских граждан, находящихся на территории Украины".

"У меня нет сомнения, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы - соответствующих подразделений", - сказал Д.Песков.

Он также ответил на вопрос о том, что, по его мнению, мешает сейчас произвести такой обмен.

"Я бы не сказал, что здесь можно упрекнуть какую-то одну из сторон - я имею в виду ополченцев Донбасса или Киев - но это вопрос именно договоренностей и доверия этих вот двух сторон этого конфликта. Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы вот эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать", - сказал Д.Песков.

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