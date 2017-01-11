Из-за непогоды и высокой аварийности на дорогах Украины за сутки погибли 6 и получили травмы 46 человек

В Украине за минувшие сутки в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах погибли шесть и травмированы 46 граждан, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины в среду утром.

При этом критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях. Высокий уровень аварийности - в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

В Нацполиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.