Двое "графитчиков" в Киеве нанесли тяжелые травмы помощнику машиниста электрички

Двое неизвестных лиц во время попытки нарисовать граффити на электропоезде на остановочной платформе "Протасов Яр" перегона Киев-Товарный–Киев-Московский 7 января в 17:27 напали на помощника машиниста, сделавшего им замечание.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", при закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в лицо, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись.

Машинист электропоезда вызвал скорую медицинскую помощь по ст. "Дарница". В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку. Правоохранители ведут расследование преступления.