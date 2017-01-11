Запрет автодвижения в 11 районах Одесской области продлен с утра среды из-за ухудшения погоды

Запрет на движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения в 11 районах Одесской области продлен с 9:00 среды в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, ограничения касаются дорог Арцызского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов.

Исключением являются автодороги М-05 Киев–Одесса, М-05-01 Обход г.Одессы и М-14 Одесса–Мелитополь–Новоазовск.

Как сообщалось, в этих 11 районах запрет на движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования был введен с 00:00 до 9:00 11 января.