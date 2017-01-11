События

08:22 11.01.2017

В Днепре СБУ задержала на взятке районного военного комиссара

Комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра на взятке задержали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой, сообщили в СБУ во вторник.

"Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тыс. грн. за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия", - говорится в сообщении пресс-центра на сайте ведомства.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды.

По данному правонарушению открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

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