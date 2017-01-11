WikiLeaks назвала неправдоподобной публикацию о сборе компромата на Трампа "российскими агентами"

Опубликованный в СМИ документ, содержащий информацию о возможном компромате "российских агентов" на избранного президента США Дональда Трампа, неправдоподобен, считает организация WikiLeaks.

"35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" организации.

После того как CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства якобы сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Документ представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор - бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки. ФБР называло этот источник "заслуживающим доверия". При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Записки составлялись для оппонентов Д.Трампа: в них содержатся сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спесцслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Д.Трампа в Москве российские спецслужбы якобы собирали на него компромат с целью шантажа. В частности, прослушивали президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Д.Трамп якобы приглашал проституток.

BuzzFeed отмечает, что о существовании документа было известно уже несколько месяцев; на него ссылался ряд политиков и журналистов, однако заметки не публиковались, по всей видимости, из-за своей полной бездоказательности.

Д.Трамп уже успел отреагировать на статью, назвав ее лживой. "Сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами в своем "Твиттере", а позже приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.