События

07:32 11.01.2017

Республиканская партия США также была объектом кибератак, они были безуспешными - директор ФБР

Национальный комитет Республиканской партии США также подвергся кибератакам, которые, однако, успеха не имели, заявил во вторник директор ФБР Джеймс Коми, выступая на заседании сенатского комитета по разведке.

Американский телеканал Си-Эн-Эн приводит слова директора ФБР, согласно которым кибератаки были предприняты против "Национального комитета республиканцев, однако против старых серверов комитета - со старыми электронными сообщениями, что не использовались". Он добавил, что эти электронные сообщения обнародованы не были.

По словам Дж.Коми, у ФБР нет доказательств того, что хакерам удалось провести успешную атаку на предвыборную кампанию избранного президента США Дональда Трампа и на используемые базы данных Национального комитета Республиканской партии.

Директор ФБР отметил, что в свою очередь Национальный комитет Демократической партии пострадал значительно больше от действий хакеров, чем комитет Республиканской партии. В то же время Дж.Коми затруднился огласить детали взлома серверов демократов, сославшись на открытый характер заседания комитета по разведке.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, расследует ли ФБР связи между предвыборной кампанией Д.Трампа и Россией.

Кроме этого, Дж.Коми дал утвердительный ответ на вопрос, думает ли он, что Россия постарается оказать влияние на грядущие выборы во Франции и в ФРГ.

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