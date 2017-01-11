В Киеве задержали злоупотребляющего алкоголем пенсионера-"минера" – правоохранители

В столице правоохранителями был задержан пенсионер, который под действием алкоголя несколько месяцев звонил в полицию с ложными заявлениями о минировании, сообщили в Отделе коммуникации Национальной полиции Киева во вторник.

"Только в течение суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию, в которых сообщал о заминировании и другие вымышленные преступления", - рассказал начальник Святошинского управления ГУНП в г.Киеве Владимир Ткаченко.

Столичные правоохранители установили личность мужчины, причастного к указанному правонарушению, и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемый в содеянном сознался.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Вместе с тем, правоохранители выяснили, что этот преступник злоупотреблял алкогольными напитками и под влиянием водки постоянно звонил не только в полицию, а и в другие учреждения. Кроме алкогольной зависимости, подозреваемый имел и психологические проблемы. Как выяснилось, он находился на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.