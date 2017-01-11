К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Подведение итогов 2016 года: что было сделано для охраны лесов в Украине; план действий на 2017 год"

В среду, 11 января, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Подведение итогов 2016 года: что было сделано для охраны лесов в Украине; план действий на 2017 год". Участники: руководитель проекта "Сохранение карпатских пралесов" Украинского общества охраны птиц Ольга Яремченко; юрист общественной эколого-правовой организации "ЭкоПраво-Киев" Галина Левина; директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко; координатор по природоохранной политике украинского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Светлана Матус; координатор по работе с волонтерами украинского представительства Всемирного фонда природы (WWF) Андрей Плыга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 715-27-90, kekz-office@ukr.net (Владимир Борейко).