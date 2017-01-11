События

06:52 11.01.2017

Обама заявил, что американским ценностям угрожают исламисты и автократические режимы

Президент США Барак Обама поставил исламистов и автократические режимы в один ряд по степени угрозы демократическому американскому укладу.

"Этот порядок (базовые принципы существования США - ИФ) поставлены под угрозу. Во-первых, агрессивными фанатиками, которые говорят от лица ислама, а во-вторых, автократами в зарубежных столицах, которые рассматривают свободный рынок, открытую демократию и гражданское общество как угрозу их власти", - сказал Б.Обама, выступая с прощальной речью в Чикаго.

Он отметил, что "опасность, которую они представляют американской демократии, масштабнее, чем от заложенных в автомобиле бомб и от ракет".

"Они представляют собой страх перед изменениями, боязнь преобразований, боязнь людей, которые выглядят, говорят или молятся по-другому, пренебрежение принципом верховенства права, который делает лидеров легитимными, неприятие чужой точки зрения и свободомыслия, веру в то, что меч или ружье, или бомба, или машина пропаганды являются высшим арбитром того, что правильно, и того, что не правильно", - заявил уходящий президент США.

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