События

06:40 11.01.2017

США не должны позволять России и Китаю оказывать давление на малые страны – Обама

Россия и Китай не могут сравниться по влиянию в мире с США, но пытаются оказывать давление на малые государства, чего Вашингтон допускать не должен, заявил в прощальной речи президент США Барак Обама.

"Наши соперники - Россия и Китай, не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей", - сказал он.

При этом он несколько раз повторил, что США действуют "в рамках закона", в том числе и в тех случаях, когда не могут отказаться от действий по "распространению демократии".

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