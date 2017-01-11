США не должны позволять России и Китаю оказывать давление на малые страны – Обама

Россия и Китай не могут сравниться по влиянию в мире с США, но пытаются оказывать давление на малые государства, чего Вашингтон допускать не должен, заявил в прощальной речи президент США Барак Обама.

"Наши соперники - Россия и Китай, не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим странам запугивать маленьких соседей", - сказал он.

При этом он несколько раз повторил, что США действуют "в рамках закона", в том числе и в тех случаях, когда не могут отказаться от действий по "распространению демократии".