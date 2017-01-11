Разведслужбы США сообщили Трампу, что у "российских агентов" якобы есть на него компромат – ТВ

Секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о приписываемых России кибератаках, содержат выводы о том, что "российский агенты" якобы обладают компрометирующей личной и финансовой информацией о Д.Трампе, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, ссылающегося на официальных лиц, имеющих доступ к озвученной на брифинге информации, "эти выводы были представлены в резюме из двух страниц, которое было приложено к докладу о вмешательстве России в президентские выборы"

Выводы частично основываются на свидетельствах, представленных бывшим сотрудником британской разведки, отмечается в сообщении.

"Одна из причин, по которой руководство разведки США пошло на такой шаг, включив резюме в документы брифинга, было намерение показать избранному президенту Д.Трампу, что подобные обвинения, в которых фигурирует он сам, циркулируют между разведкой, высокопоставленными членами конгресса и другими официальными лицами правительства в Вашингтоне", - заявили несколько источников телеканала.

Подчеркивается, что ФБР изучает эти выводы, базирующиеся преимущественно на информации из российских источников, на предмет достоверности и точности, и пока не подтвердило множество ключевых элементов в материалах о Д.Трампе.

По информации телеканала, в резюме говорится о том, что Россия подготовила компромат на обоих кандидатов президенты США, но распространила только сведения, вредящие Хиллари Клинтон и Демократической партии.

В документе также содержатся выводы о том, что в ходе предвыборной кампании доверенные лица Д.Трампа обменивались информацией через посредников с российским правительством, рассказали CNN два представителя американских спецслужб.

Телеканал сообщил, что резюме было включено в документы, которые были представлены избранному президенту, но телеканал не может подтвердить, обсуждалось ли оно в ходе встречи Д.Трампа с руководителями американской разведки.

Переходная команда отклонила неоднократные запросы на комментарии по этому поводу, отмечает CNN.