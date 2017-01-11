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04:47 11.01.2017

"Большой" и "Малые" фонтаны на Майдане Независимости реконструируют - КГГА

По распоряжению Киевской городской государственной администрации на Майдане Независимости реконструируют "Большой" и "Малые" фонтаны, расположенные на четной стороне улицы Крещатик, сообщили в столичной мэрии во вторник.

"В прошлом году мы возобновили работу почти всех знаковых фонтанов столицы, в том числе самого высокого фонтана, находящегося на Русановском канале. Незавершенными остались два фонтанные комплексы - большие и малые чаши на Крещатике... Мы планируем возобновить работу фонтана в мае этого года. Уже начат демонтаж поврежденных конструкций, "Киевводфонд" работает над подготовкой детальной проектно-сметной документации, чтобы определить объемы необходимого финансирования", – следует из заявления заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева на официальном сайте КГГА.

Работа фонтанов была прекращена с момента отключение их систем от электро- и водоснабжения, которое произошло во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

"Реконструкция фонтанов удовлетворит рекреационные и эстетические потребности жителей и гостей столицы, повысит архитектурно-дизайнерский статус и уровень туристической привлекательности Киева. Проектом предусмотрено выполнение работ по реконструкции фонтанов без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов", говорится в сообщении чиновников.

Они уточнили, что заказчиком работ выступает Специальное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", а финансирование работ будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития города Киева на 2016 г. и последующие годы.

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