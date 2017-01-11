Обама пригласил Трампа в Белый дом на чай перед инаугурацией

Президент США Барак Обама пригласил на чай в Белый дом избранного президента Дональда Трампа и его супругу Меланью 20 января перед церемонией инаугурации, сообщает издание The Hill cо ссылкой на помощника Д.Трампа.

В свою очередь председатель инаугурационного комитета Том Баррак сказал журналистам, что чета Трампов и чета Обама вместе направятся на церемонию после встречи в Белом доме.

"Они (Д.Трамп и М.Трамп - ИФ) пойдут в Белый дом, куда их пригласили на кофе или чай, проведут там полчаса или около того, а затем они направятся вместе на инаугурацию", - сказал Т.Баррак.

Как отмечает издание, это давняя традиция в США приглашать преемников в Белый дом утром в день инаугурации. К примеру, 20 января 2009 г. президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой Буш принимали Б.Обаму и его жену Мишель.