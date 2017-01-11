События

02:47 11.01.2017

При пограничном контроле были задержаны граждане Украины с похищенным паспортом и разыскиваемые Интерполом - пограничники

При прохождении паспортного контроля на пропускных пунктах аэропорта "Борисполь" и белорусско-украинской границы пограничниками были задержаны два правонарушителя из базы Интерпола и один с похищенным паспортом, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины во вторник.

"Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили похищенный паспорт и двух граждан, которые разыскивались Интерполом", следует из сообщения на сайте ведомства во вторник.

Пограничники рассказали, что гражданку Украины, которая направлялась в Лондон и пыталась попасть на рейс по чужому паспорту гражданки Венгрии, они остановили при осуществлении мероприятий пограничного контроля в аэропорту "Борисполь". Паспорт проходил по базе данных Интерпола, как похищенный.

Также был задержан гражданин Беларуси, который находился в международном розыске за грабеж. Он пытался пройти пункт пропуска "Борисполь" для вылета в Израиль, но был задержан пограничниками и передан представителям Национальной полиции Украины.

Еще одну гражданку Украины, которая разыскивалась за кражу, остановили в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда. Во время проверки документов сработала база данных Интерпола и правонарушительница была задержана. О подозреваемой пограничники проинформировали правоохранительные органы.

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