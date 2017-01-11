Болгарский президент и бывшие европейские лидеры предостерегают Трампа от "сделки" с Россией – СМИ

17 нынешних и бывших политиков из стран Центральной и Восточной Европы направили избранному президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предостерегли его от заключения полномасштабного соглашения с российским руководством, пишет The Washington Post.

Среди политиков, подписавших это письмо - нынешний президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Отголоски такой сделки (между США и Россией - ИФ) подорвали бы доверие к США у их союзников в Европе и повсюду", - утверждают авторы письма.

"Основанный на праве международный порядок, от которого на протяжении десятилетий зависела безопасность Запада, был бы ослаблен. Альянсы - настоящий источник величия США - были бы подорваны: страны, которые проливали кровь, тратили свои богатства и политический капитал ради трансатлантической безопасности, спросят, является ли отныне Америка надежным другом", - говорится в письме.

По мнению политиков, Россия не хочет "величия Америки", в то время как европейские союзники США готовы работать с новой американской администрацией и вместе с Вашингтоном защищать совместные цели и интересы - "мир, силу Атлантики и свободу".

Авторы письма призывают Д.Трампа не ослаблять санкции против Москвы и не признавать вхождение Крыма в состав России. В противном случае, предостерегает письмо, проамериканские силы на Украине будут деморализованы, а весь регион может подвергнуться экономической дестабилизации, что, по мнению авторов письма, сыграет на руку экстремистам и антизападным силам.

Составители послания также выразили неверие в то, что нынешнее российское руководство сможет быть союзником Запада. В письме утверждается, что политика России превратила Европу в более опасный регион мира.

Авторы также выразили уверенность, что даже если Вашингтон и Москва смогут договориться, то Россия все равно, вероятно, продолжит подрывать устойчивость европейских стран с помощью кибератак, давления в сфере экономики и энергетики, шпионажа, психологической борьбы и дезинформации.