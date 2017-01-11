События

00:51 11.01.2017

Сенатор Маккейн раскритиковал администрацию Обамы за отсутствие внятной стратегии по противодействию хакерским атакам

Американский сенатор Джон Маккейн, один из авторов законопроекта о новых санкциях в отношении России, во вторник подверг критике администрацию уходящего президента Барака Обамы за отсутствие четкой стратегии для борьбы с предполагаемыми кибератаками со стороны Москвы.

При этом Дж.Маккейн отметил: "Мы до сих пор не знаем позиции избранного президента по России, хотя конгресс должен бы знать".

Он добавил, что следует проявлять настороженность в связи с подобным вмешательством из-за рубежа.

Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Дж.Маккейн и демократ Роберт Менендес, во вторник внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак.

Б.Кардин отметил, что санкции коснутся инвестиций в энергетический сектор и сферы суверенного долга.

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