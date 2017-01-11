Порошенко поздравил Фриланд с новой должностью

Президент Украины Петр Порошенко поздравил канадского политика украинского происхождения Христю Фриланд с назначением на должность министра иностранных дел Канады в обновленном канадском правительстве.

"Христя Фриланд - министр иностранных дел в составе нового правительства Трюдо. Гордимся и поддерживаем", - написал П.Порошенко в фейсбуке во вторник вечером.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд, ранее занимавшая пост министра международной торговли.