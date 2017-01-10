События

23:14 10.01.2017

В очередях на границе с Польшей находится более 1,5 тыс. автомобилей

1540 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец” – 500, "Рава-Руська" – 300, "Шегини" – 250, "Ягодын авто" – 150 автомобилей.

В ПП "Угрынив" и "Грушив" – по 100 автомобилей, в ПП "Смильныця" – 90, в ПП "Устилуг" – 50 транспортных средств.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Малый Березный" – 50.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка" – 70, в ПП "Тиса" – 50, в ПП "Вилок" – 30 транспортных средств.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино" – 40 автомобилей.

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