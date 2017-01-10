Из-за сложных погодных условий в Одесской области остается закрытым движение на основных автодорогах - ГСЧС

Для ликвидации последствий сложных погодных условий (снегопад, метель), до утра 11 января ограничено движение автотранспорта на основных дорогах южных и центральных районов Одесской области, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В связи с ухудшением погодных условий: снег, ночью по югу сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с., метелями, снежными заносами и температурой воздуха до -12 С, запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов, с 00.00 до 9.00 11 января 2017г. Кроме автодорог М-05 Киев-Одесса, М-05-01 обход Одессы и М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог)", – сказано в сообщении на странице ГСЧС Украины в фейсбуке во вторник вечером.

Спасатели уточнили, что остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на а/д М-13 Кропивницкий - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416. Остается закрытым движение для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса – Рени. Работы по очистке дорог от снега продолжаются.

Также отмечено, что на дорогах государственного и регионального значения, пробок не зафиксировано. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1,538 тыс ед. тех. и 2,728 тыс. чел., из которых от Укравтодора задействованы 1,498 тыс. ед. техники и 2,568 тыс. чел., от ГСЧС – 40 ед. тех. и 160 чел. л/с.