События

21:49 10.01.2017

НАБУ расследует дела в отношении должностных лиц "Укроборонпрома" и первые подозрения могут быть в январе – Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что НАБУ расследует уголовные дела в отношении должностных лиц государственного концерна "Укроборонпром" и первые подозрения в рамках этих дел могут быть объявлены в январе.

"В том числе в отношении должностных лиц "Укроборонпрома"... Я думаю, что где-то в январе по этой категории дел будут первые подозрения, не хотел бы делать точный прогноз, но где-то так", - сказал он в эфире "5 канала".

Глава НАБУ не уточнил в отношении кого именно ведутся расследования.

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