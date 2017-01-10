Сытник не исключает допрос Порошенко в рамках дела о записях Онищенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает возможность допроса президента Петра Порошенко в рамках расследования дела относительно записей народного депутата Александра Онищенко.

"Этого исключать нельзя", - сказал он в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о том, может ли так сложиться ситуация, что президент будет допрошен в рамках этого дела ввиду заявлений А.Онищенко.

По словам А.Сытника, решение суда по данному делу зависит от того, когда А.Онищенко будет задержан и экстрадирован в Украину, поскольку процесс экстрадиции из Великобритании занимает довольно длительное время.

Он отметил, что Интерпол не объявил А.Онищенко в международный розыск, несмотря на то, что материалы на него были отправлены давно.

"Мы пока воспринимаем его заявления исключительно как намерение политизировать свое уголовное расследование, чтобы отвлечь внимание общества от того, что 3 млрд грн было причинено ущерба государству, и это его основной мотив", - сказал директор НАБУ.

А.Сытник добавил, что в НАБУ не поступали материалы от самого А.Онищенко в виде свидетельств или каких-либо записей, также Бюро не имеет официальной информации о даче им показаний иностранным спецслужбам.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

В декабре 2016 года А.Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других народных депутатов.

По информации СМИ, в течение года А.Онищенко записывал свои беседы с П.Порошенко на ручные часы с диктофоном. Депутат сообщил, что передал этот компромат американским спецслужбам 29 ноября.