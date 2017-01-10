События

20:35 10.01.2017

Сытник удовлетворен результатами работы НАБУ в 2016 году

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что лично он удовлетворен результатами работы НАБУ в 2016 году.

"С точки зрения профессионального результата, то мне кажется, что мы сработали возможно, на "четверку", не так хорошо, как хотелось бы, но в то же время результаты лично меня удовлетворяют", - сказал он в эфире "5 канала" во вторник вечером.

По словам А.Сытника, общество еще, возможно, не ощутило в полной мере результаты работы НАБУ по борьбе с коррупцией и ожидает сейчас не столько задержаний коррупционеров, сколько судебных приговоров против них.

Он добавил, что с точки зрения размера причиненного государству ущерба крупнейшим делом НАБУ является дело народного депутата Украины Александра Онищенко.

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