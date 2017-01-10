Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта во вторник будет ограничен с 20:00 до 22:00

В связи с длительным снегопадом и гололедом въезд в Киев для крупногабаритного транспорта будет ограничен во вторник, 10 января, с 20:00 до 22:00.

Как сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий, в частности длительным снегопадом и гололедом.

"Такой шаг позволяет уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники", - сказано в сообщении.

Как сообщается, КК "Киевавтодор" имеет в распоряжении более 300 единиц снегоуборочной техникой и в полной мере обеспечено посыпочным материалам - запасы корпорации составляют 12 тыс. т соли, 18 тыс. т песка, 5 тыс. т песчано-соляной смеси.