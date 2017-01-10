События

18:26 10.01.2017

В американском городе Тускадуса неизвестный взял заложников

Неизвестный захватил во вторник заложников в отделении кредитно-финансового учреждения неподалеку от университета штата Алабама в городе Таскалуса, сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс".

На место происшествия прибыли вооруженные полицейские и отряд спецназа.

Район вокруг места происшествия оцеплен.

По неподтвержденной информации, в заложниках могут находиться 7-8 человек.

По некоторым данным, речь идет о попытке ограбления с захватом заложников, однако другие очевидцы, слова которых приводит "Фокс-ньюс", говорят, что происходящее не похоже на попытку ограбления.

Шериф Таскалусы Тед Секстон заявил местному отделению телеканала "Фокс-ньюс", что полиция пытается установить контакт с захватчиком.

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