В американском городе Тускадуса неизвестный взял заложников
Неизвестный захватил во вторник заложников в отделении кредитно-финансового учреждения неподалеку от университета штата Алабама в городе Таскалуса, сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс".
На место происшествия прибыли вооруженные полицейские и отряд спецназа.
Район вокруг места происшествия оцеплен.
По неподтвержденной информации, в заложниках могут находиться 7-8 человек.
По некоторым данным, речь идет о попытке ограбления с захватом заложников, однако другие очевидцы, слова которых приводит "Фокс-ньюс", говорят, что происходящее не похоже на попытку ограбления.
Шериф Таскалусы Тед Секстон заявил местному отделению телеканала "Фокс-ньюс", что полиция пытается установить контакт с захватчиком.