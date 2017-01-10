Один украинский военный погиб, двое ранены в зоне АТО во вторник

Незаконные вооруженные формирования во вторник (с полуночи до 18.00) осуществили 26 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, среди украинских военных – один погибший и двое раненых, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего произошло 26 обстрелов (со стороны боевиков - ИФ). Среди наших военных двое раненых. Один военный погиб", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

В штабе проинформировали, что на Мариупольском направлении из минометов боевики вели огонь по Талаковке, а из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю и Новотроицкому, также по Новотроицкому огонь вел вражеский снайпер.

На Луганском направлении по Новозвановке противник вел огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении боевики стреляли из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.