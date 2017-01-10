Лутковская обжалует в КС нормы УПК о продлении меры пресечения

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской относительно конституционности положений предложения третьего части 3 статьи 315 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщает во вторник пресс-служба омбудсмена, обжалуемое положение третьего предложения части 3 статьи 315 УПК предусматривает, что при отсутствии ходатайств сторон уголовного производства об изменении или отмене мер обеспечения уголовного производства, избранных в ходе досудебного расследования, применение таких мер считается продленным.

В представлении отмечено, что обжалуемое положение статьи 315 УПК позволяет при отсутствии ходатайств об отмене или изменении меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста считать продленными просто автоматически. Это положение не обязывает суд ни мотивировать решение о необходимости продолжения применения таких мер, ни указывать срок, на который мера продолжается.

"Таким образом, обжалуемое положение делает возможным продолжение ограничения свободы личности только на основании законодательного положения. Отсутствие обязанности прибегать к такому анализу и отображать его в судебных решениях приводит к автоматическому ограничению свободы личности только на том основании, что производство по ее уголовному делу продолжается. Принимая во внимание презумпцию невиновности до вынесения обвинительного приговора судом, такое ограничение свободы является своевольным", – говорится в конституционном представлении омбудсмена.

Учитывая указанное, следует, что третье предложение части 3 статьи 315 УПК, устанавливая, что мера пресечения в виде содержания лица под стражей или домашнего ареста должна считаться продленным при отсутствии ходатайств сторон об изменении или отмене такой меры, не обязывая при этом суд постановлять обоснованное судебное решение, лишает человека адекватной защиты от произвола, что несовместимо с требованиями части 1 статьи 8 и части 2 статьи 29 Конституции Украины в их взаимосвязи.

Руководствуясь статьями 101 и 147, частью 2 статьи 150 Конституции Украины, п. 1 статьи 13, статьей 39 закона "О Конституционном суде Украины", п. 3 части 1 статьи 13 и статьей 15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", В.Лутковская просит КС признать положения предложения третьего части 3 статьи 315 УПК Украины таким, что не соответствует положениям части 1 статьи 8 и части 2 статьи 29 Конституции Украины в их взаимосвязи.

Согласно регламенту КС, соответствующее конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

На сайте КС сообщение о данном конституционном представлении от омбудсмена датируется 6 января.