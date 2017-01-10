Житель Авдеевки намеревался сдать гранатомет на металлолом

В г.Авдеевка Донецкой области местный житель переносил в пакете гранатомет, который намеревался сдать на металлолом, а в г.Славянске вблизи блокпоста правоохранители нашли гранаты и детонаторы.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Донецкой области, во время превентивной отработки Авдеевки посреди улицы наряд остановил прохожего с полиэтиленовым пакетом, в котором правоохранители обнаружили РПГ-22.

"43-летний злоумышленник пояснил, что как раз направлялся к пункту приема металла, чтобы сдать гранатомет и на вырученные средства приобрести спиртное", – сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В г.Славянске, при обследовании территории, прилегающей к местному блокпосту, полицейские обнаружили "закладку" с двумя гранатами (Ф-1 и РГД-5), 2 – светло-шумовыми гранатами и 2 детонаторами.

"Все эти предметы с помощью саперов направлены на утилизацию, по данному факту начата проверка, которая позволит установить, при каких обстоятельствах указанные предметы оказались вблизи автомагистрали", - сказано в сообщении.