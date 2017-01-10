Журналистка - первый очевидец начала второй мировой, скончалась на 106-м году жизни

Британская военная журналистка Клэр Холлингуорт, которая первой в мире сообщила в 1939 году о начале второй мировой войны, скончалась в возрасте 105 лет, сообщает во вторник телерадиокорпорация Би-Би-Си.

По данным британских СМИ, она умерла в Гонконге, где проживала последние 30 лет.

Би-би-си отмечает, что К.Холлингуорт стала непосредственным очевидцем вторжения немецких войск в Польшу в сентябре 1939 года во время ее поездки из Польши в Германию, после чего сообщила в СМИ об увиденном.

В ходе своей журналистской карьеры К.Холлингуорт работала во Вьетнаме, Алжире, Индии, Пакистане и на Ближнем Востоке, а также освящала события Культурной революции в Китае.