События

18:08 10.01.2017

Львовские таможенники изъяли у гражданина Польши игровых приставок и CD на сумму более 3 млн грн

Украинские таможенники изъяли у гражданина Польши в пункте пропуска "Краковец" игровые приставки, диски и скретч-карты для компьютерных игр на сумму 3,18 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины во Львовской области, гражданин Польши прибыл в пункт пропуска на автомобиле "Форд" и избрал "зеленый коридор", автоматически заявив, что у него нет никаких товаров, подлежащих декларированию. Но в процессе визуального осмотра у сотрудников таможни возникли подозрения в обратном, поэтому автомобиль иностранца вывели в бокс для углубленного осмотра - в багажнике были обнаружены упомянутые выше вещи.

Товар изъят, материалы переданы в суд.

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