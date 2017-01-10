События

18:05 10.01.2017

В Сенате США женщина в розовом и человек в костюме Ку-клукс-клана пытались сорвать выступление сенатора

Женщина с плакатом с надписью "За наши гражданские права! Остановите Сешнса!" задержана полицией в ходе заседания в сенате, на котором рассматривалась кандидатура сенатора Джеффа Сешнса на пост министра юстиции США.

Во время выступления одного из сенаторов, пожилая женщина, одетая в розовое пышное платье, вскочила со своего места и стала кричать, протестуя против кандидатуры Дж.Сешнса, а затем достала плакат. Сенаторам пришлось ненадолго прервать выступление, пока протестующую уводила полиция.

Кроме того, как сообщил телеканал MSNBC, в здании сената также был задержан мужчина в костюме Ку-клукс-клана, который также протестовал против назначения Дж.Сешнса.

Позднее сам Дж.Сешнс во время своего выступления был прерван двумя афроамериканцами, которые стали выкрикивать с места "Нет Трампу!" и также были уведены полицией.

Еще через пять минут женщина вновь перебила сенатора, громко протестуя против избранного президента и назначения Дж.Сешнса, ее также задержали полицейские.

Сам Дж.Сешнс, который пришел в сенат со своей семьей, в том числе маленькой внучкой, невозмутимо продолжал свое выступление.

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