В пресс-центре АТО не подтверждают сведения о якобы применении боевиками УР-77 на Луганщине

В пресс-центре штаба АТО не подтверждают появившуюся в соцсетях информацию о якобы применении боевиками самоходной реактивной установки разминирования УР-77 во вторник в Луганской области.

"У нас такой информации за сегодня нет. Однако такие установки применялись ранее для провокаций. Если боевики и разминировали при помощи этой установки показательно территории днем, то сразу же ночью их вновь минировали", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

Ранее в соцсети появилась информация о том, что в Луганской области боевики обстреляли украинские позиции из самоходной реактивной установки разминирования УР-77.