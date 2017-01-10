Лутковская обещает предпринять меры для оказания медпомощи военному-дезертиру Одинцову и просит помочь в переводе Клыха ближе к границе

Уполномоченный Верховной Рады Валерия Лутковская намерена предпринять меры в рамках своей компетенции для оказания необходимой медицинской помощи военнослужащему-дезертиру Максиму Одинцову, находящемуся в Николаевском СИЗО, а от российской коллеги Татьяны Москальковой просит содействия в переводе осужденного украинца Станислава Клыха в учреждение ближе к украинской границе.

"Я подтверждаю данные ранее заверения в том, что предприму все возможные в рамках компетенции меры по обеспечению его (М.Одинцова – ИФ) права на получение необходимой медицинской помощи. В частности, ему уже сделано рентген, и к концу недели запланирована консультация с врачом-травматологом из системы Министерства здравоохранения", - говорится в ответе В.Лутковской на странице уполномоченного по правам человека в Фейсбуке.

Она также сообщила, что подписала обращение, в котором попросила Т.Москалькову в рамках ее компетенции максимально способствовать в переводе С.Клыха в учреждение, расположенное как можно ближе к границе с Украиной, а также содействовать в установлении местонахождения Николая Карпюка, "поскольку с начала его этапирования информации об этом еще нет".

Украинский омбудсмен положительно оценила шаги, предпринятые российской стороной для перемещения в Украину украинских граждан, которые были осуждены украинскими судами до 2014 года и отбывают наказание на временно оккупированной территории АР Крым.

"Надеюсь, в ближайшее время всё же произойдет перемещение украинских граждан на материковую часть Украины, над этим вопросом мы работаем довольно долгое время и уже выходим на финишную прямую. Кроме того, осознавая необходимость в проведении постоянного мониторинга соблюдения прав граждан на территории соседнего государства, руководствуясь исключительно принципом верховенства права, мы продолжаем работать над организацией следующего визита, как и в предыдущий раз, на условиях взаимности", - отметила В.Лутковская.

Как сообщалось, украинские военнослужащие М.Одинцов и Александр Баранов в 2014 году после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

26 декабря 2016 года Т.Москалькова посетила М.Одинцова и А.Баранова в следственном изоляторе города Николаев. В.Лутковская, в свою очередь, посетила трех украинцев в СИЗО №1 Симферополя. Омбудсмены договорились в дальнейшем проводить мониторинг мест заключения на условиях взаимности.

Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил Н.Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

7 января С.Клых отправлен для отбывания наказания из колонии в Грозном в колонию Челябинска.