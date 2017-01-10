События

16:57 10.01.2017

Переселенец из Донецка "заминировал" железнодорожный вокзал в Днепре

В Днепре (Днепропетровская область) из помещения железнодорожного вокзала эвакуировали 125 человек после ложного сообщения о минировании.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение о минировании поступило 10 января в 1:30 ночи. "Мужской голос сообщил: "Я беженец из Донецка. Железнодорожный вокзал заминирован", - информирует полиция.

Из помещения вокзала эвакуировали 125 человек, после чего эксперты-взрывотехники и кинологи тщательно его обследовали.

"Никакого взрывного и опасного для жизни устройства обнаружено не было, сообщение о минировании железнодорожного вокзала оказалось ложным", - сказано в сообщении.

Следственный отдел Днепровского отделения полиции внес сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Сейчас полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленника. За ложное сообщение о минировании вокзала ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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