События

16:33 10.01.2017

Украина и Канада готовятся ко 2-му этапу курса по безопасности полетов для украинских военных пилотов

Представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Канады обсудили подготовку ко второму этапу курса по безопасности полетов для личного состава ВСУ при участии канадских инструкторов.

"Мне лично было очень интересно ознакомиться с теми материалами курса, который был предоставлен украинским военным летчикам и специалистам по безопасности полетов. Надеюсь, что данные курсы помогут расширить наше военное сотрудничество, а также закрепить знания и умения украинских специалистов в международном подходе к решению вопросов, касающихся безопасности Украины", – сказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов на встрече во вторник в Виннице, сообщает сайт Министерства обороны Украины.

В свою очередь председатель Канадской Объединенной оперативной группы в Украине подполковник Вейн Нивен высказался за дальнейшее сотрудничество Воздушных сил ВСУ и Канады, в том числе в вопросах безопасности полетов.

Стороны также обсудили вопросы перспективных направлений сотрудничества между Воздушными силами Украины и Канады.

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