События

16:14 10.01.2017

Вернувшаяся из АТО 28 ОМБр восстанавливает боевую технику

В Одесской области коллектив 28 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Юг" по возвращении из района проведения АТО развернул интенсивную деятельность в парке боевых машин воинской части, направленную на восстановление боеспособности техники.

"Ежедневно военнослужащие бригады, используя все возможности стационарного оборудования, ремонтируют и восстанавливают поврежденную во время проведения АТО штатную боевую технику и вооружение", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины, обнародованном во вторник.

К проведению работ привлекается максимальное количество личного состава, однако наибольшая нагрузка ложится на специалистов ремонтных подразделений, автомобильной и бронетанковой службы бригады.

"Военные отмечают, что наиболее частой причиной поломок является именно человеческий фактор, поэтому все работы сопровождаются обменом практическими особенностями эксплуатации и передачей опыта от наиболее подготовленных специалистов другим военнослужащим", - проинформировали в Минобороны.

На завершающем этапе военные красят технику в защитный темно-зеленый цвет и наносят на корпус камуфляжный пиксельный рисунок.

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