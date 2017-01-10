Суд вскоре вынесет приговор по делу сбитого боевиками в 2014г Ил-76

В деле о служебной халатности, повлекшей катастрофу военно-транспортный самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года, в которой обвиняется генерал-майор Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров находится на завершающем этапе, сообщил адвокат родственников погибших Виталий Погосян.

"Стороны и защиты и обвинения использовали все возможности, которые предусмотрены действующим уголовно-процессуальным кодексом, были и заявления, и ходатайства и эксперты допрошены. Суд сделал что возможно, по нашему мнению, суд выяснил все обстоятельства, по которым обвиняется генерал-майор Назаров (генерал-майор Генштаба ВСУ Виктор Назаров– ИФ)… Мы уже закончили - будут дебаты и будет вынесен приговор", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В.Погосян отметил, что проведение дебатов было перенесено на неопределенный срок в связи с болезнью председательствующего судьи.

"У нас есть фактаж. Есть полномочия, которые на тот момент у него были – он как начальник штаба отдал приказ, дал телефонограмму, принял это решение, но не обеспечил его выполнение фактически своим самоустранением от этого дела, т.е. не проверив информацию о двух ДРГ не организовав взаимодействие, как между самолетами, так и с аэропортом. Мы считаем, что те документы и распоряжения, которые есть в посменных доказательствах, их достаточно, чтобы по этому делу вынести приговор", - отметил адвокат.

Он также уточнил, что судебный процесс длится с 20 января 2016 года.

По словам В.Погосяна, за это время были опрошены 62 свидетеля.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ В.Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.