Муженко определил три ключевых задачи по подготовке ССО на 2017 год

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко поставил на текущий год задачи по созданию системы подготовки военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

"Создание собственной эффективной системы подготовки воинов Сил специальных операций - это ответственность Вооруженных сил государства", - заявил В.Муженко в ходе рабочего совещания с руководящим составом ССО ВСУ.

Как сообщает управление связей с общественностью ВСУ, созданный в прошлом году учебный центр ССО ВСУ должен заложить основу цикличной подготовки специалистов ССО.

В этом контексте В.Муженко определил три ключевых задачи на 2017 год: создание собственной системы подготовки "от отдельного солдата до подразделения ССО"; приобретение полных боевых возможностей подразделениями до конца учебного года; наращивание учебно-материальной базы и завершение второго этапа развития учебно-тренировочного центра ССО.

Как сообщалось, 26 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко во время встречи с воинами-спецназовцами подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ССО ВСУ №4795, принятый Верховной Радой Украины 7 июля 249 голосами.

6 декабря того же года П.Порошенко принял участие в церемонии открытия 142-го учебно-тренировочного центра ССО ВСУ в г.Бердичев Житомирской области.