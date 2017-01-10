Защита Ефремова просит ЕСПЧ дать оценку заявлениям генпрокурора о виновности подзащитного до приговора суда

Защита главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Украины VII созыва Александра Ефремова в дополнении к своему иску просит Европейский суд по правам человека дать оценку заявлениям генерального прокурора Украины Юрия Луценко о виновности А.Ефремова в нарушение презумпции невиновности, сообщается на персональном сайте обвиняемого.

"Это заявление, уже переведенное, легло в качестве дополнения к нашему иску в ЕСПЧ. Вы же понимаете, какую оценку даст этому заявлению Европейский суд. Это фактически нарушение презумпции невиновности", - приводятся слова адвоката Евгения Солодко в сообщении на официальном сайте А.Ефремова во вторник.

При этом защитник А.Ефремова предположил, что генеральный прокурор Украины делает такие заявления в силу отсутствия у него юридического образования.

"Ни в одной нормальной цивилизованной стране генпрокурор не может позволить себе делать такие заявления. Частично его "оправдывает" то, что у него нет юридического образования", - сказал Е.Солодко.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, ему инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля". 8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

10 августа того же года Ю.Луценко в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что имеющиеся в наличии у следствия доказательства свидетельствуют о прямой ответственности А.Ефремова за развязывание вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Ефремов - это едва ли не первый, единственный за все время моей работы фигурант, к которому у меня есть резко негативное отношение. Согласно доказательствам, не эмоциям, не прошлому, а доказательствам, этот человек открыл двери войне в нашей стране. Я в этом убежден, и это не мои эмоции. Это не публикации, не лозунги, это – доказательства, которые предоставили следствию разные люди", - заявил Ю.Луценко в ходе пресс-конференции в среду в Киеве.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для А.Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении А.Ефремова в суд.