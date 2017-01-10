События

14:33 10.01.2017

Власти сняли ограничение движения автотранспорта на одной из трасс в Одесской области

В Национальной полиции Украины информируют, что действующее до этого времени из-за непогоды ограничение движения автотранспорта на автомобильной дороге международного значения Одесса – Кучурган – Молдова (М-16) снято.

"По состоянию на 14.00: Снято ограничение с трассы М-16", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

В информации отмечается, что высокий уровень аварийности на дорогах остается во Львовской Закарпатской и Киевской областях.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что по состоянию на 14.00 продолжает действовать запрет для движения на автодороге М-15 Одесса - Рени с 84 по 306 км.

Также, остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на дороге М-13 Кировоград - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416.

"Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами", - призвали в Нацполиции Украины.

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