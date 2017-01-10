События

14:30 10.01.2017

Два человека погибли, один госпитализирован при столкновении трех машин в Харькове

Во вторник днем в Харькове в результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший инспектор управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около 11.40 на ул.Деревянко.

"Автомобиль ZAZ Sens под управлением мужчины (1979г.р.), двигаясь со стороны ул.Балакирева в сторону ул.Сумская, по непонятным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ЗИЛ, ехавшем во встречном направлении под управление водителя 1956г.р. За автомобилем ЗИЛ двигался автомобиль Honda Civic. Водитель (1973 г.р.) пытался уйти от столкновения, но не смог и столкнулся с ЗИЛом. В результате аварии водитель ZAZ и женщина-пассажир от полученных травм погибли на месте. Водитель автомобиля ЗИЛ госпитализирован", - сказал О.Никоненко.

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