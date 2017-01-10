События

14:22 10.01.2017

Суд вернул Минобороны права собственности на недвижимость военного городка по ул. Мельникова в Киеве

Хозяйственный суд Киева в конце декабря 2016 года удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины и признал за Министерством обороны право собственности на объекты недвижимости военного городка № 116 по ул. Мельникова в Шевченковском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры во вторник, речь идет о нежилых помещениях общей площадью 1,19 тыс. кв. м и ориентировочной стоимостью 5,5 млн грн.

В 2007 году они были незаконно, без ведома Минобороны и Фонда государственного имущества, отчуждены руководством государственного предприятия (ГП) "Укрконверсбуд" (Киев) в пользу коммерческого предприятия в счет погашения задолженности, и в дальнейшем были реализованы Дельта Банку.

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