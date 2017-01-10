Харьковский апелляционный хозсуд возобновил работу, прерванную из-за сообщения о минировании

Информация о минировании Харьковского апелляционного хозяйственного суда, поступившая во вторник утром, не подтвердилась и учреждение возобновило свою работу.

"Правоохранители эвакуировали 180 граждан, осмотрели 3,9тыс.кв.м. помещения. Никаких взрывных веществ работники полиции не обнаружили",- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, чтобы установить, кто сообщил о "минировании" суда.

Как сообщалось, информация о том, что в здании суда заложена взрывчатка, поступила в Шевченковский отдел полиции Харькова около 9.30 во вторник.