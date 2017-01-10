Порошенко передал Сущенко письмо, в котором заверил, что прилагает все усилия для его возвращения в Украину

Президент Украины Петр Порошенко направил незаконно удерживаемому в Российской Федерации журналисту Национального информагентства "Укринформ" Роману Сущенко письмо, в котором заверил, что ежедневно предпринимает все возможные шаги для скорейшего возвращения на Родину, утверждает адвокат украинца Марк Фейгин.

"Президент Украины Пётр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - написал в своей странице в Фейсбук М.Фейгин во вторник и опубликовал скриншот данного письма.

В частично написанном от руки документе говорится следующее: "Уважаемый Роман Владимирович (эти слова написаны от руки, далее машинопись – ИФ), непростое время проходит ныне наша Украина, а Вам – тяжелее всего. И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы Вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и препон. Ваши соотечественники – морально с Вами, поблизости. За Вас переживает вся страна. Только в таком единстве мы победим и выдержим все испытания, которые попадаются на нашем жизненном пути".

Далее в тексте отмечается, что Р.Сущенко ждут дома, а глава государства предпринимает все возможные меры для возвращения украинца на Родину: "Будьте уверены, что в родном доме не только ждут Вас, я как президент ежедневно прилагаю все усилия для Вашего скорейшего возвращения".

Завершается письмо написанными от руки словами: "С большим уважением и оптимизмом" и подписью.

Вместе с тем, в своем аккаунте в Твиттер М.Фейгин написал, что он вышел из СИЗО Лефортово (Москва), где удерживается Р.Сущенко. "Передавал всем привет, благодарил за поздравления. Президент Украины Романа поддержал", - добавил адвокат.

Отвечая на вопрос в своей странице в Фейбуке, когда Р.Сущенко получил письмо, М.Фейгин отметил, что данное письмо "сегодня его передаёт консул".

Как сообщалось, 3 октября 2016 года в Москве ФСБ России задержала украинского журналиста Романа Сущенко, было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Лефортовский суд Москвы арестовал Р.Сущенко на два месяца и позже продлил данную меру пресечения.