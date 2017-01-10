Фонтаны на Майдане Независимости в Киеве реконструируют к маю-2017

Власти Киева намерены реконструировать шесть малых и один большой фонтан на Майдане Независимости, расположенные на четной стороне ул. Крещатик, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник.

"В прошлом году мы восстановили работу почти всех знаковых фонтанов столицы, в том числе самого высокого фонтана, который находится на Русановском канале. Незавершенными остались два фонтанных комплекса – большие и малые чаши Крещатика…Мы планируем возобновить работу фонтанов в мае этого года", – цитируется в сообщении замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Согласно сообщению, заказчиком работ по реконструкции фонтанов определено специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие (СВКП) "Киевводфонд", подписаны соответствующие распоряжения КГГА. Проектом предусмотрено выполнение работ по реконструкции фонтанов без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов.

По словам П.Пантелеева, уже начат демонтаж конструкций фонтанов, поврежденных во время революции 2013-2014 гг., "Киевводфонд" работает над подготовкой детальной проектно-сметной документации для определения объемов необходимого финансирования.