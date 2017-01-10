Полная проверка е-деклараций начнется после регистрации Минюстом порядка проведения проверки

Заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий заявляет, что полная проверка электронных деклараций начнется после регистрации Министерством юстиции порядка контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Полная проверка, согласно закону, которым определены должностные лица, которые должны проверяться, начнется после того момента, когда Министерство юстиции зарегистрирует порядки (порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования и порядок контроля и полной проверки декларации - ИФ)", - сказал Р.Радецкий на брифинге во вторник.

Он выразил надежду, что регистрация в Минюсте будет произведена как можно быстрее.

По словам замглавы НАПК, в течение дня, 10 января, в проект порядка будут внесены ранее высказанные замечания, на заседании НАПК они будут проголосованы и до конца недели эти порядки будут переданы в Минюст.