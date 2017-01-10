Сотрудники Харьковского горсовета и исполнительной службы подозреваются в вымогательстве взяток

Харьковская местная прокуратура №4 совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции Украины разоблачили схему незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города.

"При получении неправомерной выгоды разоблачен сотрудник одного из департаментов (Харьковского - ИФ) горсовета, заместителя руководителя исполнительной службы одного из районов города и директора одной из юридических фирм города", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Как указано в информации, в 2013 году хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил требования прокуратуры города о расторжении договора аренды одного из нежилых помещений, площадью более 250 кв. м на пл.Небесного Сотни (бывш.пл.Руднева), и его передачи управлению коммунального имущества горсовета.

По предварительным данным правоохранителей, сотрудники исполнительной службы и горсовета, которые пришли к предпринимателю, пообещали помочь решить вопрос о продлении аренды и предоставили контакты юриста-посредника, который должен это сделать. По данным прокуратуры, незаконное решение вопроса стоило 30 тыс.грн., а за пользование помещением в дальнейшем необходимо было платить по 6 тыс.грн. ежемесячно.

"Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства фигурантов дела",- говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды группой лиц). Решается вопрос о задержании трех подозреваемых.

Как сообщалось ранее, во вторник утром директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, что полиция проводит следственные действия в юридическом департаменте горсовета.

По информации источника в правоохранительных органах, в горсовете работала местная прокуратура и управление защиты экономики Нацполиции.

"Проводятся следственные действия, связанные с расследованием в рамках производства по ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины", - сказал источник корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.