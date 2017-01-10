Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Пять украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пять получили ранения ", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении противник вел огонь в Попаснянском районе. В частности, в районе Троицкого неоднократно фиксировались минометные обстрелы, работал снайпер противника. Также провокации имели место в Новозвановке, а в районе села Сизое боевики применили РСЗО БМ-21В. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 11 обстрелов, 5 из них - с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении самыми горячими точками остаются Светлодарская дуга, Зайцево, Авдеевка, Опытное. Половина обстрелов со стороны боевиков была из минометов, всего по позициям украинских военных было выпущено около 100 минометных снарядов.

Говоря об оперативной обстановке на этом направлении, спикер Минобороны также сообщил, что возле сел Луганское и Новолуганск противник обустраивает новые позиции, проводит минирование и пытается засылать разведгруппы к украинским укреплениям. Всего на донецком направлении за сутки зафиксировано 15 обстрелов.

На мариупольском направлении боевые действия не прекращаются в Марьинском районе и на участке Павлополь-Широкино. Эпизодически противник применяет минометы и бронетехнику. Всего на направлении за сутки зафиксировано 20 обстрелов, 2 из них – с применением тяжелого вооружения.