Один человек погиб и 74 пострадали на дорогах Украины 9 января

За минувшие сутки в Украине вследствие усложненных погодных условий и повышенной аварийности на дорогах погиб один и пострадали 74 граждан, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"За сутки 9 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины пострадало 75 граждан, из них один человек погиб", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции.

По данным правоохранителей, "критической по уровню аварийности остается ситуация в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях".

По состоянию на 9:00 движение автотранспорта оставалось ограниченным в Одесской области и трассах М-13, М-15 и М-16.