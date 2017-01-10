События

12:56 10.01.2017

В ограблении Ким Кардашьян в Париже мог быть замешан ее водитель

Следователи расследуют возможную причастность парижского водителя американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян к ограблению, сообщает во вторник агентство АП со ссылкой на представителей полиции.

По его информации, полиция накануне задержала 17 человек, в том числе водителя, обслуживавшего К.Кардашьян в ночь ограбления, и его родного брата.

Кроме того, среди задержанных возрастом от 23 до 72 лет - несколько человек, которые ранее привлекались к ответственности за кражи и другие виды преступлений.

Ограбление было совершено в октябре 2016 года. Вооруженные люди ворвались в парижский отель, в котором остановилась К.Кардашьян, и стали угрожать консьержу, требуя, чтобы он сопроводил их до номера звезды. Затем они связали К.Кардашьян и заперли ее в ванной комнате.

Грабители похитили, в частности, шкатулку с драгоценностями стоимостью примерно 6 млн евро и кольцо стоимостью около 4 млн евро.

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